Международные платежи между Казахстаном и Россией могут стать невозможными

Рост цен на импортные товары в Казахстане прогнозируют эксперты после вступления в сентябре в силу санкций Европейского центрального банка в отношении финансового сектора России. Они, по мнению аналитиков, сделают практически невозможными международные платежи между Россией и Казахстаном, что повлияет на поставки товаров, передаёт BaigeNews.kz.

Доля российского товарооборота, по данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, в этом году уже значительно упала. На это повлияла геополитическая ситуация в мире.

"Общий товарооборот Казахстана с Россией за шесть месяцев снизился на 10,3% (12,2 млрд долларов). Однако Россия продолжает оставаться для Казахстана крупнейшим торговым партнёром. Удельный вес её в общем товарообороте страны составляет более 18%", - сообщили в пресс-службе министерства.

С момента вступления в силу санкций Европейского центрального банка 15 сентября международные платежи между двумя странами, по словам экспертов, станут практически невозможными (недоступными будут и переводы через международную банковскую систему Swift). Это неизбежно повлияет на товарные поставки между Казахстаном и Россией, что вызовет рост цен на импортные товары, заявил аналитик Марат Абдурахманов. В качестве примера он привёл сахар. Но его поставки могут повлиять санкции.

"Реализация сахара не попадает под санкции, но под санкции попадают танкера, которые его возят, а также банки, через которые проходят оплаты за реэкспорт и импорт из России. Поэтому наши импортёры будут вынуждены завозить сахар через Иран, а не Россию уже в долларах, а не рублях. Значит цена вырастет", - прогнозирует экономист Абдурахманов.

Чиновники не отрицают возможность падения товарных поставок из России. Однако заверяют, что проблема сильно не отразится на казахстанском рынке, который увеличивает товарооборот и с другими странами.

"Конечно, вопрос платежей очень важен. Очевидно, что это тоже будет влиять на структуру поставок. Но, что касается товарооборота, мы видим, что экспорт растёт, а импорт снижается по некоторым позициям", - сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Геополитическая ситуация в мире уже оказывает влияние на торговые потоки Казахстана. Товарооборот с Россией падает. Наряду с этим Казахстан увеличил товарооборот с Китаем на 3,8%. В планах активизировать поставки с другими странами.