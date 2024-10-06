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Международные наблюдатели отметили высокий уровень подготовки референдума по АЭС

Сегодня, 00:32
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ЦИК РК Сегодня, 00:32
Сегодня, 00:32
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Фото: ЦИК РК

Накануне дня голосования председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров встретился с аккредитованными наблюдателями, представляющими центральные избирательные органы иностранных государств, в том числе тремя председателями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЦКР РК.

В ходе встреч Нурлан Абдиров заявил, что участие иностранных наблюдателей в референдуме по АЭС, не только демонстрирует прозрачность и открытость процесса, но и служит важным сигналом о приверженности Казахстана демократическому развитию.

"Зарубежные гости отметили, что в преддверии референдума в Казахстане отмечается спокойная и доброжелательная атмосфера. Они отметили высокий профессионализм организаторов кампании и выразили благодарность за создание необходимых условий для эффективного наблюдения за референдумом", - говорится в сообщении ЦКР.

Также сообщается, что руководители ЦКР провели брифинг для представителей иностранных СМИ, аккредитованных на период республиканского референдума.

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