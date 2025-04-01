В честь праздника Ораза айт Главе государства Казахстана поступили поздравительные телеграммы от руководителей иностранных государств и международных организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении отметил особое значение этого праздника для всего мусульманского мира. Он также подчеркнул важность недавней неформальной встречи с Президентом Казахстана в Алматы, отметив, что она укрепит отношения между странами, основанные на вечной дружбе, добрососедстве, стратегическом партнерстве и союзничестве.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил надежду, что праздник принесет всем мусульманам радость, мир и гармонию.

В свою очередь, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что ценности Ораза айта будут способствовать развитию дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами.

"Традиции, обычаи и высокие духовные идеалы этого праздника наставляют наши народы на путь чистоты, доброты и взаимной поддержки", — отметил Эмомали Рахмон.

Телеграммы с наилучшими пожеланиями также направили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Ораза айт продолжит способствовать развитию двусторонних отношений и укреплению дружбы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что священный праздник принесет мир и благополучие всему человечеству, а солидарность и единство братских народов будут и дальше укрепляться.

Кроме того, поздравления с праздником направили высокопоставленные лидеры из других стран. Токаева также поздравили Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент, заместитель Премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, Наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах, Султан Омана Хайсам бен Тарик, Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Президент Палестины Махмуд Аббас, Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Раис Татарстана Рустам Минниханов, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха, Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис, Генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммад аль-Малик и другие.