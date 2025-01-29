Международного наркоторговца задержали в Алматы
Мужчина разыскивался правоохранительными органами Турции.
Сегодня, 10:51
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Сегодня, 10:51Сегодня, 10:51
122Фото: polisia.kz
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД в международном аэропорту Алматы полицейские задержали 33-летнего гражданина Сербии и Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина разыскивался правоохранительными органами Турецкой Республики.
Как установлено, в 2021 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку наркотического вещества "кокаин" морским путем в Стамбул.
Задержание стало результатом тесного международного сотрудничества правоохранительных органов двух стран.