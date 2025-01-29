По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД в международном аэропорту Алматы полицейские задержали 33-летнего гражданина Сербии и Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина разыскивался правоохранительными органами Турецкой Республики.

Как установлено, в 2021 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку наркотического вещества "кокаин" морским путем в Стамбул.

Задержание стало результатом тесного международного сотрудничества правоохранительных органов двух стран.