В ходе спецоперации, проведённой при координации городской прокуратуры, полицейскими Шымкента задержан один из ключевых фигурантов крупного наркобизнеса, передаёт BaigeNews.kz. Гражданин "Б", находившийся в международном розыске, подозревается в организации подпольной нарколаборатории и онлайн-магазина по продаже запрещённых веществ.

По данным следствия, преступная группа наладила производство наркотиков прямо на территории Шымкента, используя для сбыта Telegram-канал под названием "DDD_Shym". Через него они распространяли вещества по всей стране, используя скрытные схемы доставки.

Сотрудники управления досудебного расследования выяснили, что группа действовала по всем канонам организованной преступной структуры: чёткое разделение ролей, технологии маскировки и постоянное обновление точек производства.

В настоящий момент задержанный помещён в изолятор временного содержания. В отношении него ведётся досудебное расследование по части 4 статьи 297 УК РК - "Сбыт наркотиков, совершённый организованной преступной группой".

Подробности дела пока не разглашаются в связи с требованиями статьи 201 УПК РК.

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