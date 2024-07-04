Международное сообщество должно действовать так же ответственно, как Турция - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече "ШОС плюс" призвал лидеров государств-членов Организации к ответственным действиям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Международные миграционные потоки, подпитываемые региональными конфликтами, политической нестабильностью, бедностью также стали одной из ключевых уязвимостей. В Турции проживает более 4 миллионов человек, включая сирийцев, которые лишились своих мест и находятся сейчас под временной защитой. Мы при каждой возможности подчёркиваем, что международное сообщество также должно действовать ответственно", - сказал он.

Гуманитарная помощь, как считает Эрдоган, один из главных инструментов для решения этих проблем.