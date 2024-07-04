Международное сообщество должно действовать так же ответственно, как Турция - Эрдоган
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече "ШОС плюс" призвал лидеров государств-членов Организации к ответственным действиям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Международные миграционные потоки, подпитываемые региональными конфликтами, политической нестабильностью, бедностью также стали одной из ключевых уязвимостей. В Турции проживает более 4 миллионов человек, включая сирийцев, которые лишились своих мест и находятся сейчас под временной защитой. Мы при каждой возможности подчёркиваем, что международное сообщество также должно действовать ответственно", - сказал он.
Гуманитарная помощь, как считает Эрдоган, один из главных инструментов для решения этих проблем.
"Турция взяла на себя одну треть помощи, направляемой в Газу. Наш 20-ый поезд добра с примерно 620 тоннами помощи достиг Афганистана 12 июня. Кроме того, недавно мы доставили в Афганистан 24 тонны продуктов питания и медикаментов на грузовом самолёте турецких ВВС. В этом контексте мы готовы к совместной синергии с вами", - сказал он.
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