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Международное сообщество должно действовать так же ответственно, как Турция - Эрдоган

Сегодня, 18:42
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akorda.kz Сегодня, 18:42
Сегодня, 18:42
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Фото: akorda.kz

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече "ШОС плюс" призвал лидеров государств-членов Организации к ответственным действиям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Международные миграционные потоки, подпитываемые региональными конфликтами, политической нестабильностью, бедностью также стали одной из ключевых уязвимостей. В Турции проживает более 4 миллионов человек, включая сирийцев, которые лишились своих мест и находятся сейчас под временной защитой. Мы при каждой возможности подчёркиваем, что международное сообщество также должно действовать ответственно", - сказал он.

Гуманитарная помощь, как считает Эрдоган, один из главных инструментов для решения этих проблем.

"Турция взяла на себя одну треть помощи, направляемой в Газу. Наш 20-ый поезд добра с примерно 620 тоннами помощи достиг Афганистана 12 июня. Кроме того, недавно мы доставили в Афганистан 24 тонны продуктов питания и медикаментов на грузовом самолёте турецких ВВС. В этом контексте мы готовы к совместной синергии с вами", - сказал он.   

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