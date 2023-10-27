Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз Казахстана

Согласно международному рейтинговому агентству Moody’s, прогноз Казахстана улучшился со "стабильного" на "позитивный, подтвердив суверенный кредитный рейтинг на уровне "Baa2", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отметили в Правительстве, улучшение прогноза отражает оценку агентства по проводимым реформам, направленным на диверсификацию экономики, привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.

По мнению агентства, значительный прирост инвестиций в ненефтяные сектора свидетельствует о нарастающем импульсе к экономической диверсификации в текущих внешних условиях.

Кроме того, Moody’s отмечает, что в контексте развивающегося Транскаспийского международного транспортного маршрута, который приобретает все большее значение в качестве альтернативного торгового пути между Китаем и ЕС, открываются новые возможности для Казахстана в качестве транспортно-логистического хаба.

В целом, аналитики Moody's прогнозируют благоприятные экономические перспективы для Казахстана. Изменение прогноза на "Позитивный" является сигналом возможного повышения суверенного рейтинга в дальнейшем при сохранении текущей динамики в перспективе.