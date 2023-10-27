Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз Казахстана
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Согласно международному рейтинговому агентству Moody’s, прогноз Казахстана улучшился со "стабильного" на "позитивный, подтвердив суверенный кредитный рейтинг на уровне "Baa2", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Как отметили в Правительстве, улучшение прогноза отражает оценку агентства по проводимым реформам, направленным на диверсификацию экономики, привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.
По мнению агентства, значительный прирост инвестиций в ненефтяные сектора свидетельствует о нарастающем импульсе к экономической диверсификации в текущих внешних условиях.
Кроме того, Moody’s отмечает, что в контексте развивающегося Транскаспийского международного транспортного маршрута, который приобретает все большее значение в качестве альтернативного торгового пути между Китаем и ЕС, открываются новые возможности для Казахстана в качестве транспортно-логистического хаба.
В целом, аналитики Moody's прогнозируют благоприятные экономические перспективы для Казахстана. Изменение прогноза на "Позитивный" является сигналом возможного повышения суверенного рейтинга в дальнейшем при сохранении текущей динамики в перспективе.
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