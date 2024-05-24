Международная выставка по признанию собак породы қазақ тазы пройдет в Астане

В воскресенье, 26 мая, в Астане состоится выставка собак, в рамках которой специальная международная комиссия обследует около 100 собак породы казахский тазы. Выставка организована Союзом кинологов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам обследования на выставке комиссия вынесет свое заключение, которое ляжет в основу решения Генерального комитета Международной кинологической федерации (FCI) о международном признании казахского тазы и закрепления бренда "Kazakh Tazy" за Казахстаном.

"Эта выставка – не просто соревнование или демонстрация красоты собак. Она является мероприятием, имеющим историческое значение для казахского народа, возможностью закрепления и международного признания символа национальной гордости и культурного наследия нашей страны – породы қазақ тазы как национального достояния и бренда", - отметил президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.

Для международного признания казахских пород собак одним из обязательных требований FCI является проведение обследования собак, изучение состояния и перспектив развития породы в стране их происхождения.

Выставка пройдет по адресу г. Астана, Проспект Мангилик Ел, 53/1, Международный выставочный центр "EXPO".