Международная школа журналистики появится в Казахстане

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Телерадиокомплекс президента РК и Maqsut Narikbayev University будут сотрудничать в сфере подготовки журналистов для казахстанских СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Меморандум подписали генеральный директор ТРК Раушан Кажибаева и председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев.

Особый акцент образовательной программы международной школы журналистики – прохождение практики на базе телеканала Jibek Joly, МИА "Казинформ", Центра документального кино.

"Уникальность проекта заключается в том, что наша медиашкола будет готовить высокопрофессиональных профильных медиаспециалистов, которые пополнят журналистский корпус, отвечающий запросам общества и государства", — отметила руководитель ТРК президента.

Международная школа журналистики предлагает студентам широкий спектр возможностей для профессионального развития, включая стажировки, мастер-классы от экспертного сообщества, ведущих медиаменеджеров.