В Президентском центре в Астане открылась VIII Международная книжная выставка-ярмарка. Мероприятие стало одним из крупнейших литературных событий Центральной Азии, передает BaigeNews.kz.

Как расказывает организатор выставки, директор одного из издательств страны Женис Казанкапов, это мероприяети они проводят восьмой год подряд.

"В этом году впервые в Казахстане отмечается Национальный день книги, и особенно символично, что он совпал с уже ставшей традиционной книжной выставкой, организованной нашим издательством. Мы всегда проводили выставку в эти апрельские дни. Здесь редставлены все наши книги — без исключений. Это издания в самых разных жанрах: детская литература, нон-фикшн, художественные произведения как на казахском (около 80% от всего объёма), так и на русском языках. Среди них — книги казахских авторов, а также переводы зарубежных произведений", - говорит Женис Казанкапов.

В выставке принимают участие 70 компаний из Казахстана, России, Турции, Ирана, Узбекистана, Испании, Португалии и Китая — издательские дома, книготорговые сети, научно-образовательные и полиграфические организации.

Организаторы не ограничивали круг участников: разослали приглашения всем, кто заинтересован, и с радостью приняли тех, кто откликнулся. Множество издательств приезжает на выставку уже не первый год, включая крупные представители из Алматы и даже российские издательства, такие как "Эксмо".

"Это подтверждает, что участие в выставке действительно интересно и выгодно для них", - говорит директор казахстанского издательства.

Выставка в этом году проходит в Президентском центре в Астане — ранее мероприятия проводились в разных локациях города, таких как Корме, Конгресс-центр и Экспо-центр.

Особое внимание в этом году организаторы делили мероприятиям для посетителей: каждый час проходят интересные события на форуме, работают мастер-классы, оборудована детская площадка, где дети могут бесплатно рисовать, мастерить и играть.

В рамках выставки выступил государственный советник Ерлан Карин. Он принял участие в церемонии запуска общенационального опроса "100 лучших книг" казахстанских авторов.

Он отметил, что главная цель общенационального опроса – это популяризация произведений казахстанских писателей, укрепление всеобщего интереса к чтению и поддержка издательского дела.

Выставка пройдет до 27 апреля.

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухтаров