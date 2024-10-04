IACA высоко оценила развитие судебной системы Казахстана

Президент международной ассоциации судебного администрирования Луис Мария Пальма в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz дал свою оценку судебной системе Казахстана и её достижениям в области судебного администрирования.

По словам Пальмы, создание эффективной судебной администрации является важным шагом на пути к обеспечению доступа граждан к правосудию.

"Я думаю, что создание судебной администрации является важным вектором развития, потому что это приведет к более существенному развитию в части обеспечения доступа населения к правосудию. Этому способствует развитие современных технологий, а также повышение независимости судейского корпуса", - подчеркнул глава IACA.

Президент Ассоциации выделил выдающиеся достижения Казахстана в расширении доступа к правосудию.

"С учётом последних разработок, которые были достигнуты Казахстаном в части расширения доступа к правосудию, что является выдающимся достижением, я думаю, в целом, что это основная точка роста, поскольку население Казахстана сейчас имеет больше возможностей использовать ИТ-решения", - отметил он.

Особенно это стало очевидным во время пандемии, когда граждане смогли получить доступ к судебным услугам в удаленном формате без необходимости физически посещать суды.

Пальма отметил, что Казахстан активно внедряет ИТ-технологии и элементы искусственного интеллекта в судебную систему.

"У судей сейчас есть возможность благодаря ИТ-новшествам сэкономить время на работе над административными вопросами и заниматься непосредственно делами. Также эволюционируется работа самих юридических специалистов, адвокатов. Поскольку они могут перенаправить свои усилия на работу над делами. Можно сейчас пересматривать критерии отбора кандидатов судей среди юридических специалистов. Я думаю, эти разработки судебного администрирования стали основной точкой роста", - сказал он.

Сравнивая Казахстан с другими странами, глава IACA указал на значительный прогресс, достигнутый в создании цифровых решений, основанных на потребностях населения. Здесь, по его мнению, немаловажную роль сыграл образовательный фактор.

"Люди быстро научились применять современные устройства и технологии, как это было наглядно продемонстрировано во время пандемии коронавируса, когда у населения появился удалённый доступ к системе правосудия без необходимости посещать здания судов физически. Такой возможности не было у многих других стран. Они оказались в совершенно другой ситуации, когда в их распоряжении не было ни инструментов, ни других возможностей для отправления правосудия. Я думаю, что это важный фактор демонстрирующий развитие вашей страны", - отметил президент Ассоциации.

Также Луис Пальма обратил внимание на место Казахстана в международных рейтингах. Республика стала четвёртой страной в мире по обеспечению доступа к правосудию через использование технологий. В рейтинге World Justice Project по системе гражданского судопроизводства Казахстан занимает второе место среди 142 стран в быстром отправлении правосудия без задержек.