Президент Казахстана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили Turkistan visit centre. Высоким гостям была представлена информация о проектах по развитию и благоустройству древнего городища Күлтөбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с ходом музеефикации исторического объекта, где завершены археологические раскопки на территории площадью 27 гектаров.

Также презентована концепция Центра ремесленников, открытие которого запланировано в ближайшее время. Здесь будут размещены мастерские ремесленников, национальные гастрономические центры, восточный базар и гостиницы.

25 марта решением международной организации World Craft Council Туркестан получил статус "Город ремесленников".

Кроме того, Президенту Казахстана и Председателю Халк Маслахаты Туркменистана продемонстрированы уникальные исторические экспонаты мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.