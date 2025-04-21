Между прошлым и будущим: что показали Токаеву и Бердымухамедову в Туркестане
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Президент Казахстана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили Turkistan visit centre. Высоким гостям была представлена информация о проектах по развитию и благоустройству древнего городища Күлтөбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с ходом музеефикации исторического объекта, где завершены археологические раскопки на территории площадью 27 гектаров.
Также презентована концепция Центра ремесленников, открытие которого запланировано в ближайшее время. Здесь будут размещены мастерские ремесленников, национальные гастрономические центры, восточный базар и гостиницы.
25 марта решением международной организации World Craft Council Туркестан получил статус "Город ремесленников".
Кроме того, Президенту Казахстана и Председателю Халк Маслахаты Туркменистана продемонстрированы уникальные исторические экспонаты мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.
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