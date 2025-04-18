На главном судебном разбирательстве по резонансному делу Шерзата Полата отец подростка Каржаубай Нурымов рассказал, что между его младшим братом Нурганатом и подсудимыми ранее были конфликты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Каржаубай Нурымов при допросе сообщил, что после конфликта с Шерзатом Дархан Аскентай по телефону позвонил и позвал Нурбола Токтабаева. Нурбол незамедлительно прибыл к магазину "Камажай" вместе с несовершеннолетним товарищем. Дархан рассказал ему, что произошло.

"Я, чтобы защитить сына, взял вину на себя, сказал, что я ударил. Нурбол начал со мной разговаривать, говорил, зачем так делать, что не узнаете, мы же "хуторские". Сказал, что Дархан - сирота. Зачем вы бьете сироту. Но ведь его намеренно никто не бил. Просто случился конфликт. Мы это объяснили Нурболу. Нурбол вроде понял, забрал Дархана", - сказал Каржаубай.

После Аскентай и Токтабаев неоднократно подходили и уходили от места события.

В какой-то момент Каржаубай завел сына и братишку в магазин, объяснил Шерзату, что он был не прав, надо отсюда уходить. В ответ Нурганат сказал, что это будет расцениваться как побег, они все равно придут за ними домой.

"Нурганат посоветовал остаться здесь и до конца решить этот вопрос. Я сказал, что сын не будет в этом участвовать, пусть он уйдет. Сын не захотел уходить", - сказал Каржаубай Нурымов.

В это время на трех машинах приехали знакомые Аскентая и Токтабаева. По словам Нурымова, Нурганат знал многих из них, у них ранее были конфликты.

"Между Равилем, Нуркиясом и Нурганатом была неприязнь. Нурганат учился в медколледже, на кокпаре произошло недопонимание, но они разобрались по-мужски. Нурганат не стал на них писать заявление. Вот они узнали друг друга, разговаривали. Я поинтересовался у братишки, все ли нормально, он сказал, что все нормально. В это время Равиль потащил его за руку за магазин", - рассказал Нурымов.

В это время я позвонил в полицию два раза, но не ответили. Позвонил 103, тоже не ответили. Позвонил заведующей скорой, объяснил, что тут драка.

Судебное разбирательство продолжается.

На суде уже дали свои показания мама и бабушка погибшего Шерзата.

Мать поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи.

Она также рассказала, что ей не дали помочь раненному сыну.

Ранее бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.

Также бабушка погибшего заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.

Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.

17 апреля в ходе заседания суда был определён порядок выступления сторон.

Сначала слово предоставят стороне потерпевших. После этого в процессе выступят свидетели и сами подсудимые с последним словом.

Судья подчеркнул, что все участники процесса будут заслушаны в полном объёме.

Ранее подсудимым задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением.

Прокурор накануне зачитала, от чего скончался Шерзат Полат.

Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Кроме того, адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

Между тем, судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.