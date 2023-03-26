Между Луной и Землёй пролетел астероид, способный уничтожить город

Фото: NASA

В субботу вечером между орбитами Земли и Луны пролетел огромный астероид, способный уничтожить целый земной город. К счастью для нас, он не столкнулся с Землей и ее спутником, как и предсказывали в американском космическом агентстве NASA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Диаметр астероида 2023 DZ2 — от 40 до 90 метров. Он прошёл на расстоянии примерно 175 тысяч километров от Земли.

Такие большие астероиды редко приближаются к нашей планете настолько близко. Астрономы называют пролет астероида событием, которое происходит раз в десятилетие.

Как заявили в NASA, пролет астероида даст ученым возможность его внимательно изучить, в том числе и для того, чтобы подготовиться к возможному столкновению подобного объекта с Землей.

"Риск того, что этот "убийца городов" ударит по Земле, нулевой, но его приближение даст нам великолепную возможность для наблюдений", — говорил глава департамента планетарной обороны Европейского космического агентства Ричард Моиссл.

По предварительным данным, 2023 DZ2 представляет научный интерес, добавляет астроном, но состав астероида ученые пока не определили — для этого нужно больше данных.

По расчетам ученых, 2023 DZ2 снова пролетит недалеко от орбиты Земли в 2026 году, однако и тогда он не столкнется с нашей планетой.