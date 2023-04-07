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Между Казахстаном и Узбекистаном запустят туристические автобусы
По данным администрации Ташкентской области туристический маршрут свяжет города Туркестан и Нурафшан, административный центр столичной области Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.
Планируется, что за год автобусы смогут перевезти по этому маршруту до 10 тысяч туристов.
"В рамках достигнутых договоренностей в целях дальнейшего увеличения туристического потока в нашу область ведутся переговоры о налаживании регулярного туристического автобусного сообщения между соседней Туркестанской областью Республики Казахстан и городом Нурафшон", - сообщили в ведомстве.
В этих целях разработан пятидневный маршрут в рамках концепции "Золотое кольцо". В него будут включены Бостанлыкский, Паркентский, Зангиатинский, Ахангаранский, Чиназский районы и Ангрен, обладающие высоким туристическим потенциалом. Позже в маршрут будут включены другие районы области.
Стоит отметить, что в регионе действуют 59 туристических агентств, 34 гостиницы и 907 семейных гостиниц. В прошлом году регион посетили 265 тысяч зарубежных туристов и 1,5 млн внутренних туристов, а экспорт услуг составил $79 млн.
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