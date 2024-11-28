Между Казахстаном и Россией нет спорных вопросов – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил полное взаимопонимание с Россией по сотрудничеству в рамках региональных объединений, передаёт BaigeNews.kz.

"С удовлетворением отмечаю наше полное взаимопонимание по сотрудничеству в рамках таких важных региональных объединений, как СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, СВМДА и другие. Сегодня практически нет такого направления, по которому не взаимодействовали бы наши страны. Что особенно важно, между Казахстаном и Россией нет каких-либо спорных вопросов. Мы всегда находим сбалансированные решения, максимально учитывающие интересы двух государств. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность уважаемому президенту России за неустанное личное внимание к укреплению дружественных взаимоотношений между нашими народами", – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на брифинге для СМИ после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Он сообщил, что впереди много совместной работы, и у сторон есть серьёзный задел на 2025 год.

"Предстоит реализовать большое количество совместных проектов, которые, уверен, принесут ощутимую пользу как гражданам, так и бизнесу наших стран. В январе следующего года исполняется 20 лет одному из основополагающих межгосударственных документов – Договору о казахско-российской государственной границе. В 2025 году нас также ждут большие юбилеи – 80-летие Великой Победы и 70-летие космодрома "Байконур". Мы договорились провести праздничные мероприятия по случаю всех этих знаковых дат. Как видите, двусторонняя повестка регулярно пополняется конкретными инициативами и новыми интересными проектами", – подчеркнул президент Казахстана.

И выразил уверенность в том, что положительные итоги госвизита Путина в Астану позволят вывести союзнические отношения двух стран на качественно новый уровень.

В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение и оказанное внимание на казахской земле, выразив удовлетворение итогами своего визита.

"Мы подробно обсудили широкий спектр двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях. Обменялись мнениями по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам. В только что подписанном Совместном заявлении поставлены новые амбициозные задачи по дальнейшему углублению стратегического партнерства двух наших стран. Их реализации будут способствовать и заключенные многочисленные межправительственные и межведомственные документы, охватывающие самые разные сферы сотрудничества – от энергетики и транспорта до здравоохранения и юстиции", – подчеркнул он.

Ранее Токаев отметил, что наша страна впервые в истории двусторонних отношений вошла в пятёрку крупнейших торговых партнёров России, что свидетельствует о наличии прочного и высокого потенциала сотрудничества.