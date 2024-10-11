Между Казахстаном и Австрией запустят прямой авиарейс

В ходе 9-го заседания Казахстанско-Австрийского Делового совета прошли встречи казахстанской делегации во главе с вице-министром транспорта РК Талгатом Ластаевым в составе вице-президента авиакомпании СКАТ Владимира Сытника и представителей посольства РК в Австрии с государственным секретарем по туризму Австрии Сюзанной Краус-Винклер и генеральным директором аэропорта Вены Юлианом Йегером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

"В ходе встреч были обсуждены вопросы открытия прямого рейса между Казахстаном и Австрией, запланированного авиакомпанией SCAT на весну 2025 года с частотой два раза в неделю, также вопросы визовой поддержки развития туризма", ― проинформировали в КГА.