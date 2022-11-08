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Между Алматы и Конаевым запустят электропоезд
Будет запущен пригородный электропоезд по маршруту Алматы – Конаев, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
"По поручению главы государства Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проработан вопрос по запуску железнодорожного маршрута между городами Алматы и Конаев. Так, 11 ноября текущего года начнет курсировать новый пассажирский пригородный маршрут Алматы – Конаев. Электропоезд будет курсировать периодичностью один раз в сутки, отправлением из станции Алматы-1 в 06:44 часов и прибытием на станцию Капшагай в 08:35 часов, а также отправлением из станции Капшагай в 19:15 часов и прибытием на станцию Алматы-1 в 20:50 часов", - говорится в сообщении.
В составе электропоезда - три вагона общей вместимостью 175 мест. Организацию перевозок осуществляет АО "Пассажирские перевозки".
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