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Межбанковские комиссии по карточным платежам снизят в Казахстане
В Казахстане практически в два раза снизится предельный размер ставок межбанковских внутринациональных комиссий по безналичным платежам с использованием платёжных карточек Visa, Mastercard и UnionPay, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
Соответствующее соглашение Нацбанк подписал с международными системами платёжных карточек Visa, Mastercard и UnionPay.
При снижении предельных ставок будет применяться поэтапный подход. Первый этап начнётся 1 января 2024 года, второй этап – 1 января 2025 года:
- в массовом сегменте (Classic, Gold и др.) на первом этапе предельные ставки снизятся с текущих ставок (1,80-2%) до 1,50%, на втором этапе – до 1,0%;
- в премиальном сегменте (Platinum, World и др.) на первом этапе предусматривается снижение с текущих ставок (порядка 2,4%) до 1,80%, на втором – до 1,2%;
- в суперпремиальном сегменте (Infinite, World Elite, Diamond и др.) на первом этапе ставки снизятся с текущих ставок (порядка 2,45%) до 2,0%, на втором этапе – до 1,4%.
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