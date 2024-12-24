В преддверии Нового года метрополитен Алматы преобразился: станции и вагоны украшены праздничной иллюминацией и декорациями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

На каждой станции установлены елки, украшенные тематическими игрушками. В некоторых вагонах созданы уголки праздника, где пассажиры могут сделать фотографии на память.

"Мы хотим, чтобы каждая поездка в метро стала для наших пассажиров немного праздничнее. Украшения на станциях и в вагонах созданы, чтобы подарить людям ощущение сказки и настроить их на праздничный лад", – отметили в пресс-службе метрополитена.

Жители и гости города уже оценили праздничное оформление. Многие пассажиры делятся фотографиями в социальных сетях и выражают благодарность за созданную атмосферу.

Ранее сообщалось, что десятки ёлок зажгут в Астане.