Метро украсили к Новому году в Алматы
Жители и гости города уже оценили праздничное оформление.
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В преддверии Нового года метрополитен Алматы преобразился: станции и вагоны украшены праздничной иллюминацией и декорациями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
На каждой станции установлены елки, украшенные тематическими игрушками. В некоторых вагонах созданы уголки праздника, где пассажиры могут сделать фотографии на память.
"Мы хотим, чтобы каждая поездка в метро стала для наших пассажиров немного праздничнее. Украшения на станциях и в вагонах созданы, чтобы подарить людям ощущение сказки и настроить их на праздничный лад", – отметили в пресс-службе метрополитена.
Жители и гости города уже оценили праздничное оформление. Многие пассажиры делятся фотографиями в социальных сетях и выражают благодарность за созданную атмосферу.
Ранее сообщалось, что десятки ёлок зажгут в Астане.
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