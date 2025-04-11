Обрушение произошло на строительной площадке метро в Кванмёне, к югу от Сеула. Один рабочий пропал без вести. Гражданам, проживающим поблизости, выдан приказ об эвакуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yonhap News.

Ранее сегодня с объекта эвакуировали рабочих. Было получено предупреждение о риске обрушения после обнаружения трещин в нескольких опорах, используемых при строительстве подземных туннелей линии Синансан.

Обрушение произошло над землёй в 15:13, повреждены несколько зданий поблизости.

Пятеро рабочих, проводивших проверку безопасности на поверхности, изначально были недоступны, но после троих из них нашли в безопасности, а ещё один оказался в ловушке под землей. Водитель экскаватора по-прежнему числится пропавшим без вести.

Правительство Кванмёна издало приказ об эвакуации жителей в окрестностях, ссылаясь на опасения по поводу возможных дополнительных обвалов. Граждан также попросили использовать альтернативные маршруты для передвижения.