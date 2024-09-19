Метро изменит график работы в Алматы

21 сентября изменится график работы метро в Алматы. Это связано с плановым ремонтом, передаёт BaigeNews.kz.

"В ночь с 20 на 21 сентября на правом перегонном тоннеле от станции Алмалы до станции Абай будут производиться плановые работы по замене рельсовой плети. В связи с этим утром 21 сентября метро будет курсировать с 7:00", - сообщили в КГП на ПХВ "Метрополитен Алматы".