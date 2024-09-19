  • 19 Сентября, 16:33
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Метро изменит график работы в Алматы

Сегодня, 15:36
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instagram.com/almatymetro Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36
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Фото: instagram.com/almatymetro

21 сентября изменится график работы метро в Алматы. Это связано с плановым ремонтом, передаёт BaigeNews.kz.

"В ночь с 20 на 21 сентября на правом перегонном тоннеле от станции Алмалы до станции Абай будут производиться плановые работы по замене рельсовой плети. В связи с этим утром 21 сентября метро будет курсировать с 7:00", - сообщили в КГП на ПХВ "Метрополитен Алматы".

Профилактические работы необходимы для обеспечения безопасности движения поездов.

Обычно метро начинает курсировать с 6:20.

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