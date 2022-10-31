Метр жилья в Казахстане стал дороже средней зарплаты

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Аналитики посчитали, сколько квадратных метров жилья можно купить на среднюю зарплату в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Аналитической службы "Атамекен". Казахстанцы всё ещё не могут приобрести один квадратный метр жилья на среднюю одну зарплату (322,9 тысячи тенге в сентября 2022 года).

"Так, на среднюю зарплату рядовой казахстанец может позволить только 0,76 квадратных метра в новостройке или 0,68 квадратных метра на вторичном рынке", - говорится в сообщении.

Рынок аренды также менее доступен для казахстанцев. Так, если в начале года на среднюю зарплату казахстанца можно было позволить жильё в 83 квадратных метра, то в сентябре показатель упал до 70 квадратных метров.

При этом, по данным Национального Банка, ипотечное кредитование выросло почти на один триллион тенге или 28,6 процента с начала года и составило 4,2 триллиона тенге. Значительный рост объёмов ипотечного кредитования обусловлен увеличением стоимости жилой недвижимости, в том числе первичного жилья - на 10,5 процента, вторичного - на 16,1 процента и арендного - на 35,8 процента за девять месяцев текущего года.