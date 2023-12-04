Методы дисциплинирования крупного бизнеса не срабатывают – Генпрокурор

Генеральный прокурор РК Берик Асылов ответил на депутатский запрос мажилисмена Армана Калыкова относительно ситуации, связанной с АО "АрселорМиттал Темиртау" и несовершенством системы обеспечения безопасных условий труда, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время по фактам последних аварий на шахтах АМТ проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ), которые находятся на контроле прокуратуры", - отметил Берик Асылов.

Подобные трагедии являются следствием ненадлежащего отношения ответственных лиц к безопасности работников, а также сформировавшегося ряда различных факторов, в том числе связанных с недостаточным правовым регулированием и государственным контролем.

"К примеру, диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников (от предупреждения до штрафа не более 500 тыс. тенге) для субъектов крупного бизнеса несущественно, поэтому методы их "дисциплинирования" не срабатывают. Кроме того, в подзаконных актах отсутствуют нормы, допускающие ежегодные проверки предприятий, где отмечались факты травматизма и грубые нарушения правил техники безопасности", - добавил он.

Относительно введенного моратория в Генпрокуратуре отметили, что Указом Президента Республики Казахстан от 26.12.2019 года №229 прекращены проверки и 2 профилактический контроль с посещением только субъектов малого и микропредпринимательства.