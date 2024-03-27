  • 27 Марта, 10:22
  • BAIGENEWS

Методику определения минимального размера месячной зарплаты утвердили в Казахстане

Сегодня, 09:34
АВТОР
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bss.uz Сегодня, 09:34
Сегодня, 09:34
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Фото: bss.uz

Методику определения минимального размера месячной зарплаты утвердили в Казахстане, передаёт BaigeNews.

"Для осуществления расчета минимального размера месячной заработной платы используются следующие параметры:

вес и доля, выраженные в процентах от медианной заработной платы в стране, отражающие требования по достаточности доходов работника;
вес и доля, выраженные в процентах от производительности труда, отражающие платежеспособность предприятий", - говорится в сообщении.

Для расчета минимального размера месячной заработной платы используются официальные статистические сведения по медианной заработной плате и производительности труда.

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