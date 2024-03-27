Методику определения минимального размера месячной зарплаты утвердили в Казахстане
Сегодня, 09:34
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Сегодня, 09:34Сегодня, 09:34
69Фото: bss.uz
Методику определения минимального размера месячной зарплаты утвердили в Казахстане, передаёт BaigeNews.
"Для осуществления расчета минимального размера месячной заработной платы используются следующие параметры:
вес и доля, выраженные в процентах от медианной заработной платы в стране, отражающие требования по достаточности доходов работника;
вес и доля, выраженные в процентах от производительности труда, отражающие платежеспособность предприятий", - говорится в сообщении.
Для расчета минимального размера месячной заработной платы используются официальные статистические сведения по медианной заработной плате и производительности труда.
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