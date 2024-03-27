Методику определения минимального размера месячной зарплаты утвердили в Казахстане, передаёт BaigeNews.

"Для осуществления расчета минимального размера месячной заработной платы используются следующие параметры:

вес и доля, выраженные в процентах от медианной заработной платы в стране, отражающие требования по достаточности доходов работника;

вес и доля, выраженные в процентах от производительности труда, отражающие платежеспособность предприятий", - говорится в сообщении.