Метился в сердце: за покушение на убийство подростка осудили жителя Шымкента

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента вынесли приговор мужчине, покушавшемуся на убийство несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 29 июня.

"М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений нанёс удар ножом в область сердца потерпевшему А., 2010 года рождения, причинив ему тяжкий вред здоровью. После попытался нанести второй удар ножом в область шеи подростка, однако не смог довести преступный умысел до конца, так как ему помешали находящиеся рядом люди, они обезвредили его", - сообщили в суде.

Законный представитель раненого парня простил подсудимого и даже просил смягчить ему наказание.

Сторона защиты и подсудимый просили переквалифицировать его деяния на часть 1 статьи 106 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и назначить ему три года лишения свободы, условно.

Часть 2 статьи 99 УК РК предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, за покушение на преступление срок наказания не может превышать ¾ от максимального.

Суд признал М. виновным по части 3 статьи 24, пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.