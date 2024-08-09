Метеорный поток Персеиды в ночь с 12 по 13 августа могут увидеть жители Казахстана
Сегодня, 03:36
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Сегодня, 03:36Сегодня, 03:36
148Фото: pxhere.com
В ночь с 12 по 13 августа можно будет увидеть невооруженным глазом пик метеорного дождя Персеиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Яндекс Погода". В это время можно увидеть от 60 до 100 метеоров в час.
Наилучшие условия для наблюдения за метеорным дождём ожидаются в Актау, Атырау, Шымкенте, Туркестане и Таразе, где небо ясное. Для наблюдения за природным явлением лучше выехать подальше от города и светового загрязнения.
"Приезжайте в пункт наблюдения немного заранее, чтобы ваши глаза успели привыкнуть к темноте. Выберите открытую площадку и возьмите с собой коврик или шезлонг для максимального комфорта. Также можно захватить с собой пледы и тёплые вещи на случай ночной прохлады", - советуют синоптики.
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