  • 9 Августа, 04:53
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Метеорный поток Персеиды в ночь с 12 по 13 августа могут увидеть жители Казахстана

Сегодня, 03:36
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 03:36
Сегодня, 03:36
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Фото: pxhere.com

В ночь с 12 по 13 августа можно будет увидеть невооруженным глазом пик метеорного дождя Персеиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Яндекс Погода". В это время можно увидеть от 60 до 100 метеоров в час.

Наилучшие условия для наблюдения за метеорным дождём ожидаются в Актау, Атырау, Шымкенте, Туркестане и Таразе, где небо ясное. Для наблюдения за природным явлением лучше выехать подальше от города и светового загрязнения.

"Приезжайте в пункт наблюдения немного заранее, чтобы ваши глаза успели привыкнуть к темноте. Выберите открытую площадку и возьмите с собой коврик или шезлонг для максимального комфорта. Также можно захватить с собой пледы и тёплые вещи на случай ночной прохлады", - советуют синоптики.

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