Метеорный поток Персеиды в ночь с 12 по 13 августа могут увидеть жители Казахстана

В ночь с 12 по 13 августа можно будет увидеть невооруженным глазом пик метеорного дождя Персеиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Яндекс Погода". В это время можно увидеть от 60 до 100 метеоров в час.

Наилучшие условия для наблюдения за метеорным дождём ожидаются в Актау, Атырау, Шымкенте, Туркестане и Таразе, где небо ясное. Для наблюдения за природным явлением лучше выехать подальше от города и светового загрязнения.