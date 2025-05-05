Жители Казахстана в начале мая могут стать свидетелями одного из красивейших астрономических явлений — метеорного потока Эта-Аквариды. Пик активности ожидается в ночь с 5 на 6 мая, но "падающие звезды" можно будет наблюдать и в течение нескольких дней после — по 10 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Эта-Аквариды — это метеоры, оставленные знаменитой кометой Галлея. В период максимальной активности в ясную ночь можно увидеть до 30 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения — предрассветные часы, когда поток особенно активен.

Астрономы советуют выбирать места вдали от городских огней, например, открытые площадки или возвышенности. Для жителей Алматы отличным вариантом станут горные районы или окрестности Конаева. В этом году фаза Луны (первая четверть) будет слабо освещать небо, что создаст благоприятные условия для наблюдений.

Особых инструментов не потребуется — метеоры отлично видны невооружённым глазом. Главное — набраться терпения, привыкнуть к темноте и одеться потеплее.