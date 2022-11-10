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Иллюстративное фото Сегодня, 21:53
79
Фото: Иллюстративное фото

Метели разыграются 11 ноября в нескольких регионах Казахстана

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на 11 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

"С ложбиной Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются осадки (дождь, снег), гололёд, низовая метель. На севере, северо-западе, юго-востоке – усиление ветра", - говорится в сообщении.

Лишь на западе и юго-востоке страны погода будет без осадков. По всей республике ожидаются туманы.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:53
79
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