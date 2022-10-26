Лента новостей
- Президент дал поручения Маулену Ашимбаеву 18:36 0
- Токаев поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании 18:17 63
- Метели прогнозируют синоптики в Казахстане 27 октября 17:51 146
- Башимов: Амнистия для участников январских событий - высочайший акт гуманизма 17:13 165
- Мэр Нью-Йорка поздравил казахстанцев с Днём Республики 16:55 228
- Трое детей ушли на пикник и потерялись в Алматинской области 16:23 311
- Депутаты предложили ужесточить выдачу водительских прав самоучкам 16:11 224
- Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября 15:44 227
- Двухлетний ребёнок утонул в луже после ливня в Туркестанской области 15:37 506
- Алматинцы могут узнать адреса своих избирательных участков через Call-центр, Telegram-бот и сайт 15:32 151
- В Казахстан приедет Президент Европейского Совета 15:16 246
- Проливной дождь затопил Шымкент 15:06 444
- Банк ЦентрКредит возглавил Руслан Владимиров 14:52 343
- Как приток россиян сказался на работе обменников 14:42 456
- Мажилис одобрил законопроект о выходе женщин на пенсию в 61 год 14:32 364
- Нацбанк повысил базовую ставку до 16 процентов 14:25 211
- Минсельхоз вернул в госсобственность пять миллионов гектаров простаивающих земель 13:56 255
- Токаев назвал главные направления своей предвыборной платформы 13:29 562
- Депутаты заявили о недоступности соцуслуг ВИЧ-инфицированным в Казахстане 12:55 269
- В адрес президента Казахстана продолжают поступать поздравительные телеграммы 12:39 256
- Против уничтожения обсерватории ради очередных коттеджей в Алматы высказалась депутат 12:29 1135
- В столице ввели постоплату за платные парковки 12:18 332
- Tiktok откроет своё представительство в Казахстане этой осенью 12:13 260
- "Гособвинение не смогло доказать преступление". Биртанов выступил с последним словом в суде 11:42 2821
- "Были и больше суммы" - глава Минфина о займе в 345 миллионов евро в МБРР 11:42 353
- В Казахстане оцифруют услуги в сфере земельных отношений 11:23 301
- Иностранца осудили на семь лет за контрабанду и перевозку наркотиков 11:12 317
- Плохое качество интернета в Казахстане прокомментировал вице-министр МЦРИАП 10:42 991
- 28 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти из Турции в Казахстан 10:29 315
- Сколько иностранцев после 21 сентября получили ИИН, рассказали в правительстве 10:18 348
- 30-летие вступления в ООН: в Казахстане выпустили юбилейную марку 09:49 330
- "Вакцину от коррупции" презентуют в Казахстане в начале 2023 года 09:38 312
- Депутат Мажилиса Айбек Паяев досрочно сложил полномочия 09:32 411
- Резкий спад заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Казахстане 09:08 413
- Канье Уэст перестал быть миллиардером после постов в соцсетях 08:58 969
- Илон Маск закроет сделку по покупке Twitter до конца недели 08:35 349
- Головкин "разорил" бывшего чемпиона мира 08:20 1233
- Гранты для солдатов: Минобороны подписало соглашение с казахстанскими вузами 07:42 416
- 80-летний житель Темиртау готовится к ЧМ по пауэрлифтингу 06:36 700
- Урановые рудники на севере Казахстана никем не охраняются уже 20 лет 05:24 1222
- В США появился магазин с копиями кроссовок известных брендов для лошадей 04:08 398
- Украина потребует исключить Россию из ФИФА и УЕФА 03:15 481
- В Актау теперь можно за мусор получить деньги 02:21 491
- Водитель сгорел заживо в машине на трассе в Сатпаеве 01:02 1540
- В Актюбинской области гимн Казахстана одновременно исполнили более 15 тысяч человек 00:07 444
- "Барыс" проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ 25.10.2022 421
- Жители Риддера, оставшиеся без тепла, постепенно согреваются 25.10.2022 410
- Казахстанцев с Днём Республики поздравили из космоса 25.10.2022 423
- Флаг Казахстана украсил самую высокую башню в мире 25.10.2022 1210
- Праздничный салют прогремел в столице в честь Дня Республики 25.10.2022 534
- Головкину предложили другого соперника вместо обязательных претендентов 25.10.2022 742
- Дождь, снег и туман: какая погода ожидается в Казахстане в среду 25.10.2022 1680
- Astana Media Week-2022 стартует в столице 25.10.2022 513
- Аким Семея водил хороводы с земляками в День Республики 25.10.2022 3461
- Завораживающие кадры солнечного затмения запечатлели казахстанцы 25.10.2022 2644
- Центр иппотерапии для особенных детей открыли в Астане 25.10.2022 500
- Казахстанская делегация участвует в форуме "Центральная Азия – Республика Корея" 25.10.2022 585
- Квартиры по программе "Нұрлы жер" получили очередники в столице 25.10.2022 525
- Казахстанская фехтовальщица стала второй на турнире в Турции 25.10.2022 646
- Ключи от новых домов получили многодетные семьи ВКО 25.10.2022 544
- Поздравительные телеграммы из разных стран поступают Токаеву 25.10.2022 457
- Назван победитель третьего тура чемпионата Казахстана по настольному теннису 25.10.2022 546
- В работе WhatsApp произошёл глобальный сбой 25.10.2022 1109
- Госсекретарь США поздравил казахстанцев с Днём Республики 25.10.2022 655
- Как проходит главный день скачек, посвящённых Дню Республики в Астане 25.10.2022 624
- Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага 25.10.2022 537
- Предвестник независимости: почему было важно сохранить День Республики 25.10.2022 520
- Король Великобритании продаёт скакунов своей матери 25.10.2022 1398
- Лучший теннисист Казахстана одолел четвёртую ракетку России в Швейцарии 25.10.2022 823
- От первых тенге до международных наград. Какие реликвии Дня Республики можно найти в Национальном музее Казахстана 25.10.2022 496
- Вдвое уменьшилась суточная заболеваемость СOVID-19 в Казахстане 25.10.2022 559
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём Республики 25.10.2022 546
- Опубликованы звуки магнитного поля Земли 25.10.2022 750
- "Становись в конец очереди": Алимханулы осадили после требования боя с "Канело" 25.10.2022 16890
- Подозреваемых в ограблении россиянина задержали в Семее 25.10.2022 1663
- Мокрый снег, гололёд ожидаются в ряде регионов Казахстана 25.10.2022 1998
- Огни в цвет казахстанского флага зажгли на знаменитом мосту Стамбула 25.10.2022 910
- Китайский юань упал до рекордного уровня 25.10.2022 1117
- Мужчина-воспитатель работает в Кентауском детсаду 25.10.2022 819
- Россияне организовали субботник в Шымкенте 25.10.2022 1073
Сегодня, 17:51
146
Метели прогнозируют синоптики в Казахстане 27 октября
Прогноз погоды на 27 октября в Казахстане представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.
С уходящим циклоном на большей части РК сохранятся осадки - дождь, снег, а также усиление ветра, на юге – туман, на севере, востоке, в центре гололед, низовая метель.
Поделитесь:
-
Hype news
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 12641
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 989
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1061
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2096
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2201
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3472
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 10677
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4706
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87560
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3722
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3196
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 11959
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5385
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2085
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2461
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32146
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3220
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4285
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11095
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10113
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7067
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 299646
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7510
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 6888
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24106
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7369
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7181
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14251
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 9766
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9421
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11225
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 27686
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9260
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 12932
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 20548
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 10881
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11504
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8359
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 28217
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8438
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 347667
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 36895
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9244
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 9918
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 15785
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9105
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 48876
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14014
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 11841
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11048
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10248
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 10637
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12213
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 9797
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 10732
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10155
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27176
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 9934
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10214
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 9804
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31439
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189191
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 16732
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 20962
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 11749
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12134
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 20834
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7314
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13192
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7219
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10000
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32046
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14484
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 7872
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 11829
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 7977
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 25163
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 10043
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 10838
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 9280
-
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 741
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 955
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 697
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 18278
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 973
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 845
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 894
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 5928
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1517
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 12660
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10922
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10921
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11419
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10574
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14820
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11535
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13023
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13991
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13681
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11280
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11658
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28095
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12618
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14984
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11707
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12985
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13643
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14921
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13067
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15034
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14565
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15725
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15670
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32245
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16134
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17071
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16759
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17665
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17573
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26472
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17018
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24307
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35049
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18829
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24470
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23390
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25359
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21422
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22850
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21077
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20888
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20806
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36493
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22893
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21026
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25928
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25093
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25446
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24718
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24826
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26970
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27454
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26137
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25734
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26417
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27739
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25223
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28639
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26189
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26807
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27760
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29567
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28429
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27574
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31582
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 27193
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 30131
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27787
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58544
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29320