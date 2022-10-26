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Метели прогнозируют синоптики в Казахстане 27 октября Сегодня, 17:51
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Метели прогнозируют синоптики в Казахстане 27 октября

Прогноз погоды на 27 октября в Казахстане представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

С уходящим циклоном на большей части РК сохранятся осадки - дождь, снег, а также усиление ветра, на юге – туман, на севере, востоке, в центре гололед, низовая метель.

 

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:51
146
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