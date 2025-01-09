В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды в Алматы и Астане на ближайшие три дня, т.е. с 10 по 12 января включительно, передаёт BaigeNews.kz.

Прогноз погоды в Астане

10 января в Астане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго- западный 9-14, временами порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 6-8 мороза.

11 января переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 6-8 мороза.

12 января переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 5-7 мороза.

Прогноз погоды в Алматы

10 января в Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 0-2 мороза.

11-12 января переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 0-2 тепла.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане в январе.