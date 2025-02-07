Какой будет погода в Казахстане на выходных, рассказали в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

"На западе, северо-западе страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. А на остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтов и на юге с влиянием ложбины циклона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололёдными явлениями, на востоке страны - снег с метелью и порывистым ветром. По республике также ожидается туман", - сказано в прогнозе.

Температура воздуха по ночам на западе республики будет в пределах -5-13°С, на северо-западе -13-21°С, на севере -7-15°С, на востоке и в центре -12-20°С. На юге произойдёт понижение температуры до -1-15°С, на юго-востоке - до -5-10°С, в горных районах - до -13-23°С.