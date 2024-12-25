В Казахстане атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона, станут причиной неустойчивого характера погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"Ожидается снег, а на юго-западе республики - осадки (дождь, снег). Лишь на юге страны отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков. По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны гололёд", - говорится в сообщении.

На большей части Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 3-15 мороза, днем до 6 мороза-5 тепла, лишь на западе страны резких изменений в температурном режиме не ожидается.

Напомним, ранее ограничение движения ввели в области Жетiсу.