Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану с 1 по 3 марта 2025 года, передаёт BaigeNews.kz.

"В выходные дни с влиянием циклона на западные регионы и прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег с низовой метелью и на юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега", - говорится в сообщении "Казгидромета".

К слову, сильный снег прогнозируется 2 марта на северо-западе республики, сильные осадки ожидаются 2-3 марта на юге, 3 марта на юго-востоке страны. По республике также ожидаются туман, гололед, порывистый ветер.