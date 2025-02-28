Метели и дожди ожидают казахстанцев в первые дни весны
На большей части страны ожидается снег.
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Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану с 1 по 3 марта 2025 года, передаёт BaigeNews.kz.
"В выходные дни с влиянием циклона на западные регионы и прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег с низовой метелью и на юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега", - говорится в сообщении "Казгидромета".
К слову, сильный снег прогнозируется 2 марта на северо-западе республики, сильные осадки ожидаются 2-3 марта на юге, 3 марта на юго-востоке страны. По республике также ожидаются туман, гололед, порывистый ветер.
"Температуры воздуха в ночные часы на западе, северо-западе, севере ожидаются -8-23°С, на востоке, в центре -10-26°С, на юге -2-15°С, на юго-востоке -3-10°С, в горных районах -12-20°С", - добавили синоптики.
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