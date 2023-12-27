Метели, гололёд и штормовой ветер ожидаются в Казахстане
Сегодня, 16:18
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Сегодня, 16:18Сегодня, 16:18
108Фото: baigenews.kz
Атлантический циклон сохранит своё влияние на погоду в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, Атлантический циклон принесёт с собой осадки в виде дождя и снега. Также в ближайшие три дня ожидаются метели, гололед и порывистый ветер до 28 метров в секунду.
Отмечается, что 29-30 декабря в северных и южных регионах очень сильный ветер до 30 метров и более.
30 декабря ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью на северо-западе, севере и в центре страны до 15 градусов мороза, на юге и юго-востоке республики до минус 13 градусов.
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