Метели, гололед и порывистый ветер обещают синоптики в Казахстане
Только на западе и северо-западе не будет осадков.
Сегодня, 12:29
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Сегодня, 12:29Сегодня, 12:29
157Фото: pixabay.com
В ближайшие трое суток на территорию Казахстана сместится Северо-западный циклон, которыйпринесет с собой осадки в виде дождя и снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Кроме того, ожидаются гололед, в северной половине республики ― метели.
Лишь ближе к 21 ноября западные и северо-западные регионы республики окажутся в зоне обширного антициклона, который принесет погоду без осадков.
"По республике ожидаются туманы и порывистый ветер. Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется", - проинформировали синоптики.
Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане наступающей зимой.
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