Метели, гололед и порывистый ветер обещают синоптики в Казахстане

В ближайшие трое суток на территорию Казахстана сместится Северо-западный циклон, которыйпринесет с собой осадки в виде дождя и снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Кроме того, ожидаются гололед, в северной половине республики ― метели.

Лишь ближе к 21 ноября западные и северо-западные регионы республики окажутся в зоне обширного антициклона, который принесет погоду без осадков.

"По республике ожидаются туманы и порывистый ветер. Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется", - проинформировали синоптики.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане наступающей зимой.