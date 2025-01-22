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Метель в Алматы осложняет работу аэропорта

Пассажиров просят проверять актуальный статус рейсов.

Сегодня, 15:09
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:09
Сегодня, 15:09
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Фото: baigenews.kz

Службы Международного аэропорта Алматы в связи с ухудшением погодных условий работают в усиленном режиме. Наблюдаются задержки авиарейсов, передаёт BaigeNews.kz.

"Введены ограничения по предоставлению услуг по деайсингу в связи с интенсивностью снега. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для минимизации задержек и восстановления нормального хода операций. Просим пассажиров проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением", - сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций аэропорта.

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