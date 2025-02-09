По прогнозам "Казгидромета", 10 февраля на западе, северо-западе и юге по-прежнему ожидается погода преимущественно без осадков. Но на большей части террритории страны прогнозируется снег, на юге ожидаются снег с дождём, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается туман, усиление ветра, на севере, востоке, в центре – низовая метель, на севере, юге, юго-западе - гололед.

В Большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение.

В Астане в течение дня местами ожидается туман.

В Акмолинской области днём на севере, юге и востоке ожидается гололёд. На севере, западе и юге области возможен туман. Ветер северо-западный, переходящий на юго-западный, на севере и востоке области порывами до 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области в центре, на севере и юге ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, в центре, на востоке и севере области со скоростью 15-20 м/с, днём порывы до 23 м/с. В Кызылорде ночью ожидается туман, ветер северо-восточный, восточный, утром и днём порывы до 15-20 м/с.

В Актюбинской области, в Мугалжарском районе, сохранится низовая метель. На севере и востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, в Мугалжарском районе порывы до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на западе и юге ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, на севере, востоке и юге области со скоростью 15-20 м/с, днём порывы до 23 м/с. В Петропавловске ожидается западный, юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Жамбылской области на юге и в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области со скоростью 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В Мангистауской области на севере и в центре ожидается гололёд.

В Туркестанской области ночью в горных районах, днём на западе и юге ожидаются осадки в виде дождя и снега. В горных и предгорных районах возможен туман. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере и в горных районах области со скоростью 15-20 м/с, днём порывы до 23-28 м/с.

В Шымкенте и Туркестане днём ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром возможен туман.

В Улытауской области на востоке временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, утром и днём на юге и в центре области порывы до 15-18 м/с.

В области Жетысу ночью и утром на востоке, в центре и в горных районах временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области порывы до 15-20 м/с. Ночью в центре и горных районах ожидается сильный мороз от -25°C до -27°C. В Талдыкоргане ночью и утром местами ожидается туман, ночью сильный мороз около -25°C.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге, днём на севере области ожидаются снег и низовая метель. Ночью и утром на севере и востоке области возможен туман. Ветер северо-западный, переходящий на юго-восточный, на юге области со скоростью 15-20 м/с.

В области Абай на севере, востоке и в центре ожидаются снег и низовая метель. Ночью и утром на севере и юге области возможен туман. Ветер северо-западный, переходящий на юго-западный, ночью и утром на юго-западе области порывы до 15-20 м/с.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке ожидается туман. В Караганде временами возможен туман.

В Павлодарской области на севере и востоке ожидается низовая метель, днём возможно образование гололёда. На западе и юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, днём на западе, севере и востоке области порывы до 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается низовая метель, днём возможен гололёд, ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с.