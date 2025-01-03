По прогнозам "Казгидромета" 4 января на западе, севере, востоке страны, и с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки: дождь и снег. На юго-западе, юге, юго-востоке, в центре страны ожидается погода без осадков. По республике синоптики прогнозируют туман, гололёд, усиление ветра с метелью, передаёт BaigeNews.kz.

В ряде регионов страны и столице объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 4 января временами ожидаются гололёд, туман. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, в горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер юго-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман, гололёд.

Днём на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гололёд. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер восточный с переходом юго-западный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.

На севере, востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге, востоке, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на юге, западе области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске низовая метель, гололёд, туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы и Конаеве ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау и Жезказгане ожидается временами туман.

На западе, востоке, в центре Кызылординской области и Кызылорде прогнозируют туман.

На севере, востоке, юге Карагандинской области и в Караганде местами ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области с порывами 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

4-6 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 5 января в горных районах области гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4-5 января на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На западе, севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, юге Атырауской области ожидается гололед. На западе, юге, востоке области и в Атырау туман.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный на западе, севере области 15-20, ночью временами 23 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный днем порывы 18 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидается метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, ночью порывы 25 м/с.