По прогнозам "Казгидромета", 22 декабря на большей части территории страны ожидается снег с метелью. Лишь на западе и юге Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков. По стране ожидаются усиление ветра, туман, на западе, юге – гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 22 декабря временами ожидается низовая метель.

Ночью на западе, севере, востоке, днём на большей части Акмолинской области ожидается метель. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью в горных районах области ожидается сильный мороз 25-26 градусов.

На западе, севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидаются туман, гололёд.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ночью на севере, в горных районах области ожидается сильный мороз 25 градусов. В Конаеве ночью и утром туман.

Днём на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Караганде днём ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане туман.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ветер юго-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается низовая метель.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром туман.