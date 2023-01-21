Метель и туман: штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны

Фото: photocentra.ru

Синоптики "Казгидромета" объявили штормовое предупреждение в Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской, Жамбылской областях и области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам специалистов, обширный Северо-западный антициклон определит погоду на большей части страны, где ожидается погода без осадков, лишь на северо-востоке республики с прохождением атмосферных разделов пройдет небольшой снег, на юге, востоке страны ожидается усиление ветра, на крайнем юге Казахстана — туман.

22 января на юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, утром и днем на горных перевалах порывы 23-28 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане ожидается ветер восточный с порывами 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области и Кызылорде ветер северо-восточный в центре, на юге области области 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

22-23 января на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, сутки 22, ночью 23 января порывы 23-28 метров в секунду.