В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

12 декабря в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в горных районах Туркестанской области туман.

В Туркестане ночью и утром туман.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

В Актюбинской области ночью на западе, днем на севере, западе ожидается гололед. 13 декабря ночью на севере, западе, юге, днем на большей части области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный с переходом на западный, 13 декабря ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 25 м/с.

В Актобе 12 декабря днем гололед, 13 декабря низовая метель, гололед. Ветер южный с переходом на западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Караганде 12 декабря ожидается ветер юго-западный, южный ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске 12 декабря ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Западно-Казахстанской области туман, гололед. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Уральске прогнозируют туман, гололед. Ветер юго-западный, южный днем порывы 18 м/с.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед.

В Атырау ночью и утром туман, гололед.

В северной половине Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Костанае ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана