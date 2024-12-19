В Астане ночью ожидается низовая метель и гололед, передаёт BaigeNews.kz.

В Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный ночью на западе, севере, юго-востоке области 15-20 м/с, днем на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель. Гололед. Ветер юго-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере области Улытау ожидается временами сильный снег. Ночью на западе, севере, в центре области метель, днем метель. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Жезказгане ожидается метель.

На западе, севере Карагандинской области ожидается метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде днем ожидается метель. Ветер южный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Западно-Казахстанской области, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гололед, низовая метель. На востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гололед, низовая метель. В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Метель, днем на западе, севере, юге области ожидается гололед. На западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный 15-20 м/с, на юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются метель, днем гололед. Ветер юго-восточный 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный на западе, в центре области 15-20, днем на западе области порывы 23 м/с. В Актау ожидается гололед. Днем низовая метель. Ветер северо-западный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер южный, юго-западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, утром и днем на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ожидается ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

На большей части Костанайской области ожидаются метель, гололед. На западе области туман. Ветер юго- восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается метель. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. На западе, в центре Кызылординской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде утром и днем ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный на западе, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем на юго-западе, в горных районах области гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается низовая метель, днем гололед. Ветер юго-восточный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на востоке, юго-востоке области порывы 15-18 м/с.