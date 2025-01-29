29 января на большей части страны ожидается снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП “Казгидромет”.

По прогнозу синоптиков на юге, днем на юго-востоке, севере страны осадки - дождь, снег, днем на севере – сильные осадки (дождь, снег), а днем в центре страны сильный снег.

Лишьна юго-западе Казахстана сохранится погода без осадков.

К слову, по Казахстану ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.