Метель и гололед накроют Казахстан 29 января
Ветер и метель ожидаются на большей части Казахстана.
Сегодня, 09:11
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Сегодня, 09:11Сегодня, 09:11
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29 января на большей части страны ожидается снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП “Казгидромет”.
По прогнозу синоптиков на юге, днем на юго-востоке, севере страны осадки - дождь, снег, днем на севере – сильные осадки (дождь, снег), а днем в центре страны сильный снег.
Лишьна юго-западе Казахстана сохранится погода без осадков.
К слову, по Казахстану ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.
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