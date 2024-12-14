"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в большинстве регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане 15 декабря ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Временами низовая метель, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный на севере, западе, юге области порывы 15-18 м/с. В Актобе ночью ожидается низовая метель.

Днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Ночью на западе, севере, в горных и предгорных районах, днем на большей части области низовая метель, гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе днем ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы ветер западный, днем порывы 15 м/с. В Конаеве ожидается ветер западный днем порывы 18-23 м/с.

В Карагандинской области ожидаются осадки, на севере, востоке области временами сильные осадки (дождь, снег). Гололёд, метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке области Улытау ожидаются осадки, в центре области небольшие осадки (дождь, снег). На севере, востоке области туман, гололед, метель. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Жезказгане ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег).

Ночью на севере, юге, в центре, днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются метель, гололед. Ветер западный, северо-западный днем порывы 18 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер западный, юго-западный ночью порывы 15-18 м/с.

В районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер северо-западный порывы временами 30 м/с и более. В северной половине области Жетісу ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный на востоке, в горных районах области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с. В Семее днём ожидается метель, гололед. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Напомним, в ряде областей из-за непогоды закрыты загородные трассы.