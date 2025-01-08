Метапневмовирус в Казахстане: введут ли ограничения в школах
Вирус долгое время циркулирует в других странах.
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Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос о возможных ограничениях в школах из-за распространения метапневмовируса в мире, передает BaigeNews.kz. Министр заявил, что нужно дождаться решения Министерства здравоохранения.
"Образовательная система нашей страны демонстрирует высокую готовность ко всем вызовам. Это результат опыта, накопленного во время пандемии. Все колледжи и школы полностью оборудованы необходимыми средствами для реагирования на такие ситуации. Однако, думаю, нужно дождаться решения Министерства здравоохранения. Если оно будет, мы всегда готовы к различным вызовам", — сказал Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве.
Вице-премьер Тамара Дуйсенова также добавила, что Минздрав направил запрос в ВОЗ. Она отметила, что паниковать из-за распространения вируса не стоит. Так как он уже долгое время циркулирует в странах.
"Нужно проводить профилактические мероприятия. Мы исходим из этого. Этот период мы должны пережить вместе", — сказала Дуйсенова.
Напомним, ранее в Китае сообщили о вспышке метапневмовируса.
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