В Казахстане выявлен метапневмовирус. Это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет. О его особенностях, распространении и профилактике корреспонденту BaigeNews.kz рассказала председатель правления "Национального центра общественного здравоохранения" Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, метапневмовирус выявлен в Казахстане наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, активно циркулируют в окружающей среде.

"Метапневмовирус – это один из видов респираторных вирусных инфекций. Они циркулируют ежегодно каждый эпидсезон. У нас он наступает с 1 октября по май. В это время циркулируют как вирусы гриппа, так и вирусы других респираторных инфекций. Их больше 200. Среди них также пневмовирус", - говорит Айжан Есмагамбетова.

Этот эпидсезон характеризуется ранним началом циркуляции вирусов гриппа. В целом заболеваемость по сравнению с предыдущим эпидсезоном ниже практически на 20 процентов, говорит Айжан Есмагамбетова.

"Сегодня циркулируют все три вида вируса гриппа А (H1N1 и H3N2) и вируса В, как и прогнозировалось. Однако преобладающим является вирус гриппа А (H1N1). Кроме вирусов гриппа, мы также продолжаем мониторинг не гриппозных вирусов. Как и в прошлом эпидемическом сезоне, активно циркулируют риновирусы, респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус), коронавирус, метапневмовирус и аденовирус. При этом 60 процентов всех случаев составляют риновирусы и РС-вирусы, а оставшиеся 40 процентов охватывают аденовирусы, бокавирусы и коронавирусы. Метапневмовирус занимает небольшую долю, составляя около два процента от всех исследованных проб", - говорит Айжан Есмагамбетова.

Симптомы заболеваемостью метапневмовирусом схожи другими вирусными инфекциями. Это повышение температуры, боль в горле, заложенность носа. Если во время не обращаться за медицинской помощью, есть риск получить различные осложнения.

"Лечение осуществляется в соответствии с установленными клиническими протоколами. Отдельного клинического протокола для каждого респираторного вируса не предусмотрено. Наибольшему риску заражения метапневмовирусом подвержены определенные группы населения. Как правило, тяжелее всего вирусные инфекции, включая грипп, переносят дети до пяти лет, пожилые люди старше 65 лет, а также лица с хроническими соматическими заболеваниями", - говорит Айжан Есмагамбетова.

Председатель правления "Национального центра общественного здравоохранения" отмечает, что рост заболеваемости вирусными инфекциями наблюдается в основном после длительных праздников.

"В среднем в течение января заболеваемость увеличивается каждую неделю. Однако к концу января и началу февраля начинается постепенное снижение и к маю эпидсезон заболеваемости завершается", - отмечает Есмагамбетова.

Меры предосторожности при метапневмовирусе такие же, как и при любом инфекционном заболевании. Это ограничение посещения мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений, использование антисептиков или дезинфицирующих салфеток для обработки рук; ограничение контакта с больными людьми, при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.