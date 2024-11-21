Металлургия, нефть, автомобили: 17 прорывных проектов высокого передела реализуют в Казахстане

Формирование переченя из 17 крупных проектов с акцентом на освоение высоких переделов – это мера Правительства по исполнению Послания Президента 2023 года. В этих проектах будут максимально задействованы казахстанские сырьё, кадры и товары. Проекты охватывают такие ключевые сферы, как металлургия, химия, нефтехимия, автомобилестроение, туризм, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Перечень проектов отобран по основным критериям: средний и высокий уровень передела продукции, ориентированность на экспорт и импортозамещение, востребованность на рынке производимой продукции, стратегическая значимость для экономики страны или региона – мультипликативный эффект.

Общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 15 трлн тенге, будут созданы более 25 тысяч рабочих мест. Ожидаемый экономический эффект включает увеличение объема экспорта на 6 триллионов тенге и снижение зависимости от импорта на 1,5 триллиона тенге. Все проекты направлены на стимулирование развития высокопроизводительных и инновационных производств, а также на экспорт и импортозамещение, что будет способствовать устойчивому экономическому росту Казахстана.

Черная металлургия

В ТОП-17 проектов вошёл металлургический кластер ТОО "Mineral Product International".

Предусмотрено строительство сразу трёх заводов: по производству ферросилиция, прямого восстановления железа и стали.

Реализация инвестиционного проекта проходит в три этапа, и на текущий момент активная работа ведётся по первому – строительство завода по производству ферросилиция.

Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на 2026 год, объем инвестиций на строительство первой очереди – 119,9 млрд тенге.

На текущий момент начаты строительные работы по ферросплавному заводу, подписан договор на поставку основного технологического оборудования с компанией SAC.

В списке присутствует завод по производству горячебрикетированного железа АО "Соколовско-Cарбайское горно-обогатительное производственное объединение".

Срок ввода в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Объем инвестиций составит 532 млрд тенге. Мощность завода будет достигать 2 млн тонн в год в первой очереди и еще 2 млн тонн в год во второй очереди производства.

Проект обеспечит более 30% импортозамещения, 100% сырьевую базу для сталелитейных производств. Экспорт готовой продукции нацелен в Китай и страны ЕС.

В результате реализации проекта планируется увеличение производства железорудного сырья до 15,5 млн тонн в год, а также возможность наладить выпуск до 3-4 млн тонн "зеленой стали".

В перечень из 17 крупных проектов Правительство включило модернизацию комбината Qarmet ТОО "Qazaqstan Steel Group".

Проект АО "Qarmet" в Карагандинской области ориентирован на увеличение объемов производства стали и выпуск новых видов продукции. Общая сумма инвестиций в проект составляет $3,5 млрд, завершение реализации запланировано на 2028 год. Мощность проекта составит не менее 5 млн тонн стали ежегодно.

На данный момент в модернизации комбината проводится технический аудит, начатый в марте текущего года. В июне 2024 года был заключен договор финансового лизинга на оборудование на сумму $100 млн (1,6 трлн тенге).

Проект является частью более масштабной инициативы по созданию металлургического кластера в регионе. АО "Qarmet" планирует взять на себя обязательства по улучшению безопасности труда, экологии, качества продукции, а также увеличению объемов производства. Также предполагается расширение номенклатуры продукции и создание инфраструктуры для малого и среднего бизнеса вокруг предприятия.

ТОО "Qazaqstan Steel Group" реализует кластерное развитие по нескольким проектам. К примеру, компания занимается поиском новых месторождений в связи с истощением Кентобе и Атансор, строительством и модернизацией ОФ Лисаковск и Атасу, комплекса Дефосфоризации ЛГОК, подземным строительством выдачного комплекса руды, комплекса производства горячебрикетированного железа.

Цветная металлургия

Медеплавильный завод ТОО "KAZ Minerals Smelting" будет производить катодную медь мощностью 300 тысяч тонн в год, серной кислоты – 1,2 миллиона тонн, а также золота в слитках – 166 тысяч унций и серебра – 4,6 миллионов унций в слитках. Общий объем инвестиций в проект составляет $1,5 миллиарда.

О его строительстве Премьер-Министр РК Олжас Бектенов и Председатель Совета директоров China Nonferrous Metal Mining Co. Ltd. Си Чжэнпин договорились в июне 2024 года. На текущий момент выполняется техническое экономическое обоснование. Планируется, что завод будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

В Правительстве отмечают, что высокотехнологичное предприятие по выпуску продукции высокого передела станет крупнейшим в республике. Применяемые технологии в области медеплавильного производства соответствуют мировым экологическим стандартам.

Предприятие обеспечит внутренние потребности рынка в переработке медесодержащего сырья и катодной меди.

"Глава государства поставил задачу по устойчивому экономическому росту. Строительство нового медеплавильного завода - это крупный индустриальный проект, который позволит увеличить переработку медного сырья, добываемого в стране, и внесет большой вклад в экономику нашей страны. Медная отрасль является одним из приоритетных секторов нашей промышленности и для нас очень важно его динамичное развитие", - подчеркнул Олжас Бектенов во время встречи с инвесторами.

На гидрометаллургическом комбинате "Ертiс" будет осуществляться переработка высокоуглеродистых сульфидных золотосодержащих концентратов. Завод будет расположен в Павлодарской области на территории СЭЗ "Павлодар".

Проектная мощность комбината составляет 300 тысяч тонн золотомедного концентрата в год, с планируемым выпуском 15 тонн золота. Объем инвестиций в проект оценивается в $800 млн. Реализация проекта намечена на четвертый квартал 2028 года, в рамках которого будет создано 500 рабочих мест.

На текущий момент определены земельные участки для размещения комбината. Ведутся инженерные, геологические и геодезические изыскания, которые являются подготовительным этапом для проектирования промышленного объекта.

Важным аспектом проекта является экологическая ответственность. Компания намерена значительно снизить углеродный след на окружающую среду, для чего планирует реализовать ряд проектов в сфере зеленой энергетики на сумму порядка $100 млн. Среди них – строительство солнечных электростанций мощностью 17 МВт в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях мощностью 22,6 МВт, также газо-поршневой станции мощностью 40 МВт в Костанайской области, которая будет потреблять 70 млн кубометров газа в год.

Кроме того, для газопоршневой станции уже получены технические условия на подключение.

Нефтегазохимия

Проект строительства завода по производству бутадиена и его производных реализуется ТОО "Бутадиен" в Атырауской области. Проектная мощность завода включает производство бутадиена до 45 тыс. тонн в год, стирол-бутадиен-стирола до 30 тыс. тонн в год, дивинил-стирольного синтетического каучука до 60 тыс. тонн в год, изобутана из изобутиленовой фракции до 130 тыс. тонн в год и метил-трет-бутилового эфира 40 тыс. тонн в год. Сумма инвестиций в проект составляет порядка 408 млрд тенге, ввод в эксплуатацию – 2028 год.

Проект обеспечит создание порядка 750 рабочих мест на стадии эксплуатации, а в период строительства предполагается трудоустройство до 2 тыс. человек. Ожидается, что продукция завода будет востребована на рынках Казахстана, Европы, СНГ, Китая и Турции, что также позволит значительно увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Помимо этого, проект будет способствовать дальнейшему развитию обрабатывающей промышленности Казахстана.

Основными участниками проекта являются ПАО "Татнефть" (75%) и АО "Samruk-Kazyna Ondeu" (25%). Сырьем для производства будет служить технический бутан в объеме 380 тыс. тонн в год, поставляемый с месторождения Тенгиз и со стороны ПАО "Татнефть". Пуск первого и второго технологического блока намечены на декабрь 2027 года, после чего завод начнет производство и экспорт продукции.

Проект по строительству завода по производству полиэтилентерефталата в Атырауской области реализуется ТОО "KMG PetroChem". Сумма инвестиций в проект составляет порядка 690 млрд тенге, а срок его реализации намечен на 2029 год. Завод будет иметь проектную мощность по производству ПЭТФ до 735 тыс. тонн в год. Предполагается создание 3 тыс. рабочих мест в период строительства и 400 – в период эксплуатации.

Местоположение завода выбрано в Технопарке СЭЗ "НИНТ" в непосредственной близости с ТОО "АНПЗ", являющимся источником сырья для производства. Для создания ПЭТФ планируется переработка параксилола, который будет поставляться ТОО "АНПЗ" в объеме около 400 тыс. тонн в год, а также использование моноэтиленгликоля, который будет импортироваться в количестве 245 тыс. тонн в год. Это позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на рынки Европы, Турции, Китая и стран СНГ.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет заемных средств и участников проекта. Вклад в ВВП Казахстана при выходе завода на полную мощность составит до 0,37%, из которых 2,16% придется на Атыраускую область. На текущий момент проект находится на стадии поиска стратегического партнера.

Почти 5 трлн тенге будут инвестированы в реализацию второй фазы проекта "Интегрированный газохимический комплекс" – строительство газосепарационного комплекса в Атырауской области.

Проект по производству полиэтилена мощностью 1, 2 млн тонн/год реализуется ТОО "Силлено". Строительство комплекса намечено на 2025-2029 годы, сумма инвестиций – 4,8 трлн тенге. Проектная мощность ГСК составляет 9,1 млрд. м3 по переработке сухого газа в год с месторождения Тенгиз, с выработкой до 1,6 млн тонн этана и порядка 355 тыс. тонн пропана в год. Финансирование проекта предполагается из трех источников: 20% от КМГ, 40% – рыночное со-финансирование и 40% – облигационный заем из средств Национального фонда Республики Казахстан.

Проект строительства второй очереди Шымкентского нефтеперерабатывающего завода представляет собой амбициозную инициативу по расширению перерабатывающих мощностей для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты в Казахстане. Реализуемый АО "НК "КазМунайГаз", проект предполагает значительные инвестиции в размере 2,3 трлн тенге и будет реализован в 2030 году.

Проектная мощность второй очереди завода составит переработку нефти до 12 млн тонн в год с выпуском высококачественных нефтепродуктов, соответствующих экологическим стандартам Евро-5 и выше. Важной целью является насыщение внутреннего рынка моторным топливом и другими нефтепродуктами в рамках ESG-повестки и перехода к "зеленой экономике". Планируется повышение индекса Нельсона на переработку нефти до уровня 10+, что улучшит производственные возможности и обеспечит сырьевой базой для нефтехимической отрасли.

Экономический эффект проекта будет значительным, учитывая существующий дефицит некоторых видов нефтепродуктов. В частности, не хватает 285 тыс. тонн автобензина, авиатоплива – 400 тыс. тонн, дизельного – 500 тыс. тонн и битума – 300 тыс. тонн, что приводит к необходимости импорта. Реализация проекта позволит повысить объемы переработки нефти с 18 млн тонн до 24 млн тонн в год. Выработка светлых нефтепродуктов увеличится с 10,9 до 15 млн тонн в год.

Финансирование проекта будет обеспечено как за счет собственных, так и заемных средств. В рамках подготовки проекта завершена разработка предТЭО, включая маркетинговые исследования по развитию рынка нефтепродуктов до 2035 года.

Химическая промышленность и производство удобрений

Проект строительства аммиачно-карбамидного комплекса ТОО "КазАзот Prime" в Мангистаусской области представляет собой стратегически важный инвестиционный проект для развития химической и газохимической отрасли Казахстана. Комплекс будет производить 660 тыс. тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида, 500 тыс. тонн аммиачной селитры и 395 тыс. тонн азотной кислоты в год. Реализация проекта потребует значительных инвестиций в размере 585 трлн тенге, а также создаст около 700 рабочих мест. Запуск комплекса запланирован на 2028 год.

В рамках подготовки к проекту, 2 июля 2023 года, в ходе Казахстанско-Китайского делового совета был подписан меморандум о сотрудничестве между ТОО "КазАзот Prime" и китайской компанией Wuhuan Engineering Co., Ltd., дочерней компанией CNCEC, что обеспечит техническую и инженерную поддержку проекта с китайской стороны.

Проект решит проблему дефицита удобрений в стране, обеспечит экспорт аммиака и аммиачной селитры. Кроме того, предусматривается диверсификация производства с выпуском новой для Казахстана номенклатуры карбамида.

Импортозамещение калийных удобрений и выход на экспорт ожидаются после запуска обогатительно-производственного комплекса по производству калийных солей в Западно-Казахстанской области. Проект строительства обогатительно-производственного комплекса по производству калийных солей на базе месторождения "Сатимола" реализуется ЧК "QazaqKalium Ltd". Он включает в себя несколько этапов, с постепенным увеличением мощности производства калийных удобрений от 1 млн тонн в 2027 году до 6 млн тонн в 2035 году. Общий объем инвестиций составляет 1,6 трлн тенге, при этом на всех этапах строительства и эксплуатации комплекса планируется создание 5 тыс. рабочих мест.

Проект включен в Единую карту индустриализации Казахстана, получил положительное решение межведомственной комиссии по признанию технологического процесса промышленно-инновационным, разрешение на экологическое воздействие, а также лицензию на добычу твердых полезных ископаемых на месторождении "Сатимола".

На текущий момент активно ведется работа по предпроектным исследованиям и разработке технико-экономического обоснования. Совместно с ТОО "Kazakhmys Barlau" начали буровые работы по 15 геологическим скважинам, стоимость которых составит 3,1 млрд тенге. Эти работы направлены на подтверждение запасов по международным стандартам JORC. Для строительства обогатительно-производственного комплекса оформлен земельный участок площадью 298 га в Базаршоланском сельском округе Акжаикского района.

16 сентября 2024 года в присутствии Президента Казахстана и Федерального канцлера Германии был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между АО "Qazaq Kalium Ltd" немецким банком KfW Bankengruppe и компанией Euler Hermes Group.

Автомобилестроительный кластер

В целях стимулирования создания кластеров на региональном уровне заключаются соглашения с инвесторами о промсборке компонентов с предоставлением налоговых и таможенных льгот. Кластеры разрабатываются в Алматы и Костанае вокруг заводов Hyundai Trans Kazakhstan и Allur, а также в Семее, где малые предприятия производят надстройки для грузовой техники, поддерживая местные заводы, такие как СемАЗ и DaewooBusKazakhstan.

Ведется строительство завода по производству автомобилей KIA в Костанайской области, планируемый ввод в эксплуатацию 2025 год. Объем инвестиций в проект составляет 90 млрд тенге, а мощность завода составит 70 тыс. автомобилей в год: 3 модели KIA методом CKD (Sportage, Sorento, Cerato) и 10 моделей методом крупноузловой сборки. Проект создаст 1,5 тыс. рабочих мест и поспособствует импортозамещению. Налоговые отчисления в бюджет составят более 81 млрд тенге за цикл Проекта. Намечено повышение квалификации местных кадров.

В настоящее время на стройплощадке ведутся монтажные работы, включая установку металлоконструкций, из которых уже смонтировано около 70%. Начат монтаж кровли. Акимат Костанайской области разрабатывает проектно-сметную документацию для обеспечения инфраструктуры завода, включая наружные инженерные сети, железнодорожные подъездные пути и автодорогу. Эти работы финансируются на средства из резервного фонда, а соответствующие документы уже получили положительные заключения экспертизы.

Все действующие предприятия в регионе перешли от крупноузловой сборки автомобилей к мелкоузловой, с использованием операций по сварке и окраске кузова и кабины. До 2027 года доля мелкоузловой сборки на этих предприятиях возрастет с 20% до 50%.

Мультибрендовый завод по производству автомобилей ТОО "Astana Motors Manufacturing Kazakhstan" расположится в Индустриальной зоне города Алматы.

Производственная мощность завода составит 90 тыс. автомобилей в год, его стоимость 182 млрд тенге. Планируется создание 3,6 тыс. рабочих мест в две смены и 2,4 тыс. рабочих мест (в одну смену), а запуск производства намечен на первый квартал 2025 года.

Строительство завода началось в ноябре 2022 года, когда Президент Касым-Жомарт Токаев дал старт проекту. Завод будет выпускать легковые автомобили марок Great Wall Motor (HAVAL и TANK), Chery и Changan, а производство будет осуществляться по мелкоузловой технологии, включая процессы сварки и окраски. Ожидается, что проект позволит снизить себестоимость автомобилей за счет локализации технологических операций, создать высококвалифицированные рабочие места, а также развить компонентную базу с увеличением казахстанского содержания. Более 60% произведенной продукции планируется экспортировать в страны СНГ.

На данный момент выделен земельный участок площадью 30,8 гектар. Завершены основные строительные работы, включая монтаж 100% металлических конструкций, 95% кровли и сэндвич-панелей, а также 90% установки вентиляционных систем и электросетей. Ведутся работы по теплоснабжению, водоснабжению, канализации и газоснабжению. Административно-бытовой комплекс площадью 14,5 тысяч квадратных метров находится на стадии отделочных работ.

По инфраструктуре, к строительной площадке подведены электрические сети, получены технические условия на электроэнергию, газоснабжение, водоснабжение и канализацию. Проект реализуется в соответствии с графиком, ввод завода в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2025 года. Ожидается развитие и смежных производств - комплектующих и запасных частей.

Туризм

В 17 приоритетных проектов вошёл многофункциональный туристический район ТОО "Астана Туризм".

"Туристский район Астаны" представляет собой крупный туристический центр общей площадью 382 тыс. кв. м., который включает в себя широкий спектр объектов размещения и развлечений. Среди них - многозальный кинотеатр, торгово-развлекательный центр с аквапарком и аттракционами площадью 150 тыс. кв. м., а также бизнес-центр и другие инфраструктурные объекты. Проект будет расположен на перекрестке улиц Ұлы Дала и Айтматова, за озером Малый Талдыколь.

"Туристский район Астаны" имеет значительный потенциал стать ключевым туристическим центром не только для столицы, но и для агломерации города, что в свою очередь будет способствовать стимулированию деловой и инвестиционной активности в регионе. Центр позволит привлечь новых туристов, создать новые предпринимательские возможности, а также обеспечить дополнительные рабочие места. В проекте предусмотрена занятость порядка 2 тыс. человек. После завершения строительства и достижения проектных мощностей, "туристский район" будет генерировать около 10 млрд тенге налоговых отчислений в год, в том числе за счет деятельности компаний, которые будут работать на его территории.

Общая стоимость проекта оценивается в 194 млрд тенге, а завершение строительства запланировано на 2026 год.

В числе крупнейших проектов - комплексное развитие "Теплый пляж" в Актау.

Проект "Теплый пляж" представляет собой масштабное комплексное освоение территории в Актау, включающее несколько взаимосвязанных инициатив, каждая из которых направлена на развитие инфраструктуры города и создание новых туристических и жилых объектов.

Среди ключевых проектов на данной территории - курортный комплекс "Fairmont", гольф-отель на 300 номеров, комплекс вилл и другие объекты общей вместимостью около 2 тыс. койко-мест. Проект "Aktau Riviera" предусматривает строительство комплекса вилл и апартаментов на 540 койко-мест, а проект "Aqualina Resort" ориентирован на создание детского оздоровительного лагеря на 600 койко-мест с аквапарком и развлекательным центром. Также планируется строительство торговых рядов "Town Centre" общей площадью 30 тыс. кв. м, которые будут включать современные бутики, заведения и офисные помещения, что послужит развитию коммерческой и деловой инфраструктуры города.

Общая стоимость проекта оценивается в 137,4 млрд тенге. Все инициативы предполагается реализовать с 2024 по 2026 годы, что позволит значительно улучшить туристическую привлекательность региона и создать 5 тыс. новых рабочих мест.

На текущий момент проект торговых рядов "Town Centre" завершен, а по проекту "Aktau Riviera" ожидается завершение второго этапа. Для реализации проектов "Fairmont" и "Aqualina Resort" ведется работа по привлечению финансирования.

Реализация инвестиционных проектов в районе создаст благоприятные условия для кластерного развития туризма, поспособствует развитию смежных отраслей экономики, таких как торговля, транспорт и услуги. Это в конечном итоге придаст мощный толчок социально-экономическому развитию региона, повысив ее привлекательность и конкурентоспособность.

Пищевая промышленность

Строительство интегрированного агропромышленного комплекса по глубокой переработке зерновых и бобовых, реализуемое компаниями Tiryaki Agro (Турция), Hassad Food (Катар) и ТОО "Adotex" (РК), представляет собой масштабный инвестиционный проект в Казахстане.

Проект будет реализован в два этапа в период с 2023 по 2026 год, с общим объемом инвестиций на первом этапе в $220 млн и на втором – $180 млн.

Основная цель проекта – создание предприятия по переработке пшеницы и гороха с целью производства высококачественных продуктов с добавленной стоимостью, таких как крахмал, глютен, глюкозно-фруктозный сироп и комбикорма. Запуск производства поможет снизить дефицит сахара в Казахстане. Местные фермеры будут иметь стабильные офтейк-контракты на реализацию пшеницы и горохa.

Проект ориентирован на рынки Казахстана, Северной Америки, ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проект строительства завода по глубокой переработке пшеницы в Костанае – масштабное предприятие, ориентированное на переработку 415 тыс. тонн пшеницы в год.

Оператором проекта является ТОО "Qostanai Grain Industry". Завершение срока реализации – 2027 год, а общая сумма инвестиций составляет 70 млрд тенге. Завод будет производить несколько видов продукции: лизин, глютен, биоэтанол, двуокись углерода, барду кормовую и отруби.

Уже разработана концепция проекта, определены поставщики технологий и оборудования, и ведутся переговоры. Проектирование и интеграция базовых проектов будут осуществляться с участием австрийской компании Vogelbusch. Также активно идет процесс технологического инжиниринга с местными и международными поставщиками оборудования.

3 июля текущего года подписан меморандум о сотрудничестве между группой компаний Kaz Food Products, китайской компанией Myande Group и акиматом Костанайской области. Это партнерство укрепляет международные связи проекта и открывает возможности для применения передовых технологий на всех этапах строительства и эксплуатации завода.

Клейковина, высоким наличием которой обладает казахстанское зерно, в чистом виде имеет богатейшее мировое применение. Рынок сбыта продукции – страны Европы и Америки. Кроме клейковины после глубокой переработки зерна будут получены глюкозно-фруктозный сироп, пшеничный крахмал, модифицированный крахмал и отруби. Это практически безотходное производство.