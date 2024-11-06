Металлургический комбинат в Темиртау планируют перевести на газ

Для улучшения экологии в Темиртау планируется предпринять меры в нескольких направлениях, среди которых газификация частного сектора города, а также газификация комбината, передаёт BaigeNews.kz.

"Компания уже заключила договор и уже приступили к тому, чтобы с газовой магистрали "Сарыарка" протянуть для производства природный газ. Это существенно улучшит экологическую ситуацию в городе", - сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на пресс-конференции в СЦК.