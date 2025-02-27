Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов встретился с председателем правления одной из ведущих металлургических компаний Китая Fujian Hengwang Investment Co., Ltd Цзэн Чжаоцянем, передаёт BaigeNews.kz.

Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на полях казахстанско-китайского инвестиционного круглого стола в ходе рабочего визита руководителя Правительства РК в КНР в ноябре 2024 года.

Главная тема встречи – реализация проекта по строительству металлургического комбината мощностью 3 млн тонн стали на территории специальной экономической зоны Jibek Joly в Жамбылской области. Общая сумма вложений китайского инвестора оценивается в $1,2 млрд. В рамках реализации проекта будет создано 2,5 тыс. рабочих мест.

Согласно планам инвестора, на первом этапе в 2027 году мощность производства составит 1 млн тонн стали, а объем вложений достигнет 160,2 млрд тенге. К 2029 году выпуск продукции увеличится до 3 млн тонн, а объем дополнительных инвестиций составит 312,8 млрд тенге. Для производства будет использоваться казахстанское сырье: природный газ и железная руда, добываемые в Карагандинской, Костанайской и области Ұлытау, а также известь. В результате предприятием планируется выпуск широкого ассортимента продукции, включая катанку, арматуру, сталь полосовую для производства труб, а также угловую и профильную сталь. В рамках второго этапа реализации проекта для обеспечения потребностей металлургического завода предусмотрено строительство газотурбинной электростанции мощностью 350 МВт, на которую инвестором будет выделено 201,3 млрд тенге.

Председатель правления Fujian Hengwang Investment Co., Ltd Цзэн Чжаоцянь, подчеркнул, что на предприятии будет внедрена технология прямого восстановления железа (DRI), что обеспечит его высокое содержание в продукции – более 90% и повысит конкурентоспособность казахстанской металлургии.

Руководитель Правительства Олжас Бектенов отметил, что данный проект станет важным шагом для развития отечественной металлургии, увеличения производственных мощностей и расширения экспортного потенциала страны.